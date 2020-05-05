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В Киеве аферисты "заработали" из СИЗО крупную сумму

5 мая, 03:05

Руслан Ровик

Мошенники использовали схему и обманули киевлянку

В Киеве разоблачили телефонных мошенников, которые, находясь в следственном изоляторе, обманом выманили у женщины крупную сумму по схеме "ваш родственник в больнице".

Как сообщили в столичной прокуратуре, двое арестантов позвонили 32-летней женщине и сообщили, что ее брат попал в больницу, а для решения его проблем необходимо пять тысяч гривен. По указанию аферистов, женщина перевела эти деньги на банковский счет.

"По результатам предпринятых правоохранителями мероприятий удалось установить лиц, организовавших преступление. Ими оказались двое заключенных Киевского СИЗО. В камере, где они содержатся, правоохранители обнаружили и изъяли средства мобильной связи, используемые при совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

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Было открыто уголовное производство по статье "мошенничество", следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в следственном изоляторе Киева готовят "платные камеры", рассчитанные на шесть мест.

Сообщалось также, что украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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Киев мошенники СИЗО обман аферисты

Источник: Сегодня

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