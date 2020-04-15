В Киеве активизировались "цветочные воры" (фото)

С приходом весны и тепла в столице активизировались "цветочные воры", которые выкапывают с клумб деревья, кусты и другие растения.

Как сообщают коммунальщики КП СЗН Подольского района, на днях воры выкопали недавно высаженные цветы на склонах у памятника Магдебургскому праву.

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Также в Соломенском районе неизвестные украли 16 кустов можжевельника, барбариса, магонии и бирючины на улице Пост-Волынской и бульваре В. Гавела. Также вандалы разбили скамью в парке "Орленок" и урну в парке возле кинотеатра "Тампере", плафоны в парке "Отрадный", украли многолетние, двухлетние цветы и тюльпаны на улице Гетьмана и бульваре Вацлава Гавела.

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Напомним, что в трех столичных парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Кроме того, также вандалы испортили мурал с котом изевстного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован всего лишь несколько месяцев назад на Троещине.

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Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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