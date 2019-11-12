В Киеве арестовали киберпреступника, который грабил банки США и скрывался от ФБР

Гражданина Литвы подозревают в похищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений

Фото: прокуратура Киева

В Киеве задержали и арестовали киберпреступника из Литвы, который находился в международном розыске за хищение нескольких миллионов долларов со счетов американских банков. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Расследование по преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследований финансовых преступлений США. Мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Среди прочего его подозревают в похищении 6 миллионов долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.

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Иностранца задержали в столичном отеле, где он временно жил.



По данным прокуратуры, осознавая невозможности избежать экстрадиции в США, иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи.

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