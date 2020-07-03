В Киеве арестовали участников жестокой банды, нападавшей на частные дома

Голосеевский суд взял под стражу участников опасной банды, совершавшей нападения на частные дома, сообщает прокуратура Киева.
Пятерых участников вооруженной банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома в Киеве и Киевской области, взяли под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. При этом, судебные заседания длились почти десять часов из-за попытки подозреваемых затянуть процесс.
Напомним, подозреваемых задержали в ночь на 30 июня во время совершения очередного нападения. Злоумышленники проникли на территорию частного дома и, угрожая оружием, связали потерпевшую, после чего завладели принадлежащими ей денежными сбережениями и драгоценностями.
В ходе проведения обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства.
Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.
Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.
Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом.
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