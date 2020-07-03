В Киеве арестовали участников жестокой банды, нападавшей на частные дома

Голосеевский суд взял под стражу участников опасной банды, совершавшей нападения на частные дома, сообщает прокуратура Киева.

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Пятерых участников вооруженной банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома в Киеве и Киевской области, взяли под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. При этом, судебные заседания длились почти десять часов из-за попытки подозреваемых затянуть процесс.

Напомним, подозреваемых задержали в ночь на 30 июня во время совершения очередного нападения. Злоумышленники проникли на территорию частного дома и, угрожая оружием, связали потерпевшую, после чего завладели принадлежащими ей денежными сбережениями и драгоценностями.

В ходе проведения обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства.

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Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

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Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом.

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