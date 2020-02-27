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В Киеве Audi после ДТП влетела в остановку: пострадали женщины (фото)

27 февраля, 07:53

Пострадавших с травмами отправили в больницу

На Бортничах в Киеве произошло масштабное ДТП – после столкновения с Ford легковушка Audi врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает "Информатор".

Не разминулись иномарки около 20:00 26 февраля. Как выяснилось, Audi поворачивал с улицы Промышленная на улицу Переяславская, но в это время в него на скорости влетел Ford.

От удара Audi занесло в автобусную остановку. В этот момент там никого не было, но без пострадавших не обошлось. Трех женщин из Audi с разными травмами госпитализировали. Водители, предварительно, были трезвыми.

Напомним, недавно в Киеве на Набережном шоссе, возле пешеходного моста, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Volkswagen Transporter, Citroen Berlingo и Honda CRV.

Ранее мы писали, что на дорогах столицы за год произошла почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий рассказали полицейские.

Почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и представители власти – смотрите в сюжете "Сегодня":

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Киев ДТП женщина больницы столкновение бортничи автомобили пострадавшие

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