В Киеве на Набережной микроавтобус перевернулся и устроил пробку

Вечером 24 февраля в Киеве на Набережном шоссе, возле пешеходного моста, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Volkswagen Transporter, Citroen Berlingo и Honda CRV.

Об этом сообщает Информатор.

Volkswagen ехал за Honda в сторону Подола в среднем ряду. Перед пешеходным мостом водитель микроавтобуса решил обогнать авто справа, но во время совершения маневра он увидел, что впереди стоит Citroen. Тогда мужчина решил снова вернутся в средний ряд, но зацепил Honda.

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От удара CRV развернуло и задней частью он врезался в Citroen. А Volkswagen, во время торможения, начало кидать по дороге и он опрокинулся на бок. В результате аварии никто не пострадал. Но из-за ДТП на набережной собралась крупная пробка. Предварительно, все участники аварии трезвые. Подробности происшествия устанавливает полиция.

Видео: kiev.informator.ua

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