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В Киеве автобус на ходу развалился на части, видео

Сегодня, 13:05

У автобуса-"гармошки" №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте

Фото: Информатор
Фото: Информатор.
В Киеве автобус на ходу развалился на части, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/5bf/5c5abe5bf2cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/5bf/5c5abe5bf2cb5.jpg Происшествия У автобуса-"гармошки" №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте

На Лесном массиве в Киеве произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент случился во вторник, 5 февраля, около 23:00 после наезда на лежачий "полицейский".

По словам представителей "Киевпасстранса", автобус-"гармошка" №33 двигался в сторону улицы Академика Курчатова по улице Милютенко. Возле одного из пешеходных переходов автобус наехал на лежачий "полицейский", после чего у него оторвалось днище. Вследствие поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.

После инцидента на место происшествия прибыл автомобиль технической помощи для дальнейшей отбуксировки сломавшейся машины в депо. После специалистами будет определена степень повреждения автомобиля.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

На сайте "Сегодня" сообщалось, что на Оболони в Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что закончено следствие по смертельному ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом.

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Тег автобус, Киев, ДТП, лесной массив

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Информатор

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