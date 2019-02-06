В Киеве автобус на ходу развалился на части, видео
У автобуса-"гармошки" №33 оторвалось днище и задняя часть оказалась на асфальте
На Лесном массиве в Киеве произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент случился во вторник, 5 февраля, около 23:00 после наезда на лежачий "полицейский".
По словам представителей "Киевпасстранса", автобус-"гармошка" №33 двигался в сторону улицы Академика Курчатова по улице Милютенко. Возле одного из пешеходных переходов автобус наехал на лежачий "полицейский", после чего у него оторвалось днище. Вследствие поломки задняя часть автобуса оказалась на асфальте.
После инцидента на место происшествия прибыл автомобиль технической помощи для дальнейшей отбуксировки сломавшейся машины в депо. После специалистами будет определена степень повреждения автомобиля.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
На сайте "Сегодня" сообщалось, что на Оболони в Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом.
Кроме того, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что закончено следствие по смертельному ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом.
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