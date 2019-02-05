В Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом

Водителю на проблему указали взволнованные пассажиры

В Киеве маршрутка ездила по городу со спущенным колесом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94f/c61/5c594fc615cc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94f/c61/5c594fc615cc8.jpg 2019-02-05T10:58:00+02:00 Происшествия Водителю на проблему указали взволнованные пассажиры

В Киеве маршрутка №530 (дублирует троллейбус №24 на отрезке пр. Свободы на Виноградаре – ул. Северная на Оболони) ездила по городу со спущенным колесом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Пассажиры рассказали, что водитель маршрутки до последнего не видел, что происходит, пока граждане не начали ему махать руками и показывать на колесо.

"Он так и ехал, потом, когда я вышла, на остановке ему начали махать люди, чтобы он наконец обратил внимание на колесо. После этого ему хватило мозгов не поехать дальше", – рассказала очевидец.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Кроме того, в октябре 2018 года у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина.

Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

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