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В Киеве автобус с пассажирами въехал в Lexus: фото

Сегодня, 15:59

Девушка за рулем дорого авто "подрезала" автобус

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве автобус с пассажирами въехал в Lexus: фото https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия Девушка за рулем дорого авто "подрезала" автобус

В Киеве произошло очередное ДТП при участии общественного транспорта.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", во вторник, 6 июня, на Соломенской площади девушка за рулем Lexus "подрезала" автобус МАЗ. В итоге автобус въехал в правую пассажирскую дверцу автомобиля.

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О пострадавших не сообщается.

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Напомним, на днях в Киеве лишенный прав управлять транспортными средствами мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем Bentley, въехал в дерево на бульваре Дружбы народов и уснул. Патрульные разбудили водителя и попросили его предъявить документы и объяснить, что случилось. Мужчина не смог внятно объяснить, что произошло и не реагировал на неоднократные просьбы предоставить для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Водитель каждый раз рассказывал инспекторам новую версию, куда он их дел. Копы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом.

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Киев ДТП lexus

Источник: Сегодня

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