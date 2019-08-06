В Киеве автобус с пассажирами въехал в Lexus: фото

В Киеве произошло очередное ДТП при участии общественного транспорта.
Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", во вторник, 6 июня, на Соломенской площади девушка за рулем Lexus "подрезала" автобус МАЗ. В итоге автобус въехал в правую пассажирскую дверцу автомобиля.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, на днях в Киеве лишенный прав управлять транспортными средствами мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем Bentley, въехал в дерево на бульваре Дружбы народов и уснул. Патрульные разбудили водителя и попросили его предъявить документы и объяснить, что случилось. Мужчина не смог внятно объяснить, что произошло и не реагировал на неоднократные просьбы предоставить для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Водитель каждый раз рассказывал инспекторам новую версию, куда он их дел. Копы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом.
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