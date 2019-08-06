В Киеве мужчина на Bentley въехал в дерево и уснул за рулем

В Киеве лишенный прав управлять транспортными средствами мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем Bentley, въехал в дерево на бульваре Дружбы народов и уснул. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
"На службу 102 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на бульваре Дружбы народов. Заявитель рассказал, что водитель Bentley, вероятно, в состоянии опьянения въехал в дерево. На месте происшествия информация подтвердилась, патрульные увидели автомобиль Bentley, который передним бампером задел дерево, и водителя с явными признаками опьянения спал за рулем. Возле автомобиля также были свидетели происшествия, которые рассказали полицейским, что видели, как этот человек, проехав около 10 метров по двору, совершил наезд на дерево", – говорится в сообщении.
Патрульные разбудили водителя и попросили его предъявить документы и объяснить, что случилось. Мужчина не смог внятно объяснить, что произошло и не реагировал на неоднократные просьбы предоставить для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Водитель каждый раз рассказывал инспекторам новую версию, куда он их дел.
Копы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
"В ходе разговора с полицейскими водитель машины все время пытался уйти с места происшествия, на замечания патрульных не реагировал, хотя неоднократно был предупрежден о возможном применении мер принуждения, чтобы его остановить. Мужчина не прекратил свои попытки покинуть место происшествия и попытался убежать. Инспекторы его догнали и задержали. Во время задержания 32-летний гражданин сопротивлялся и нанес патрульном телесные повреждения", - уточнили в патрульной полиции.
На водителя полицейские составили протокол по ст. 124 (совершение ДТП без пострадавших), ч.2 ст.130 (повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) и ст. 185 (невыполнение законных требований полицейского) КоАП, кроме этого вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом) КоАП.
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