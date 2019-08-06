Водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, при этом он лишен водительских прав

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве мужчина на Bentley въехал в дерево и уснул за рулем https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-06T11:53:00+03:00 Происшествия Водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, при этом он лишен водительских прав

В Киеве лишенный прав управлять транспортными средствами мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем Bentley, въехал в дерево на бульваре Дружбы народов и уснул. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"На службу 102 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на бульваре Дружбы народов. Заявитель рассказал, что водитель Bentley, вероятно, в состоянии опьянения въехал в дерево. На месте происшествия информация подтвердилась, патрульные увидели автомобиль Bentley, который передним бампером задел дерево, и водителя с явными признаками опьянения спал за рулем. Возле автомобиля также были свидетели происшествия, которые рассказали полицейским, что видели, как этот человек, проехав около 10 метров по двору, совершил наезд на дерево", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Реклама

Патрульные разбудили водителя и попросили его предъявить документы и объяснить, что случилось. Мужчина не смог внятно объяснить, что произошло и не реагировал на неоднократные просьбы предоставить для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Водитель каждый раз рассказывал инспекторам новую версию, куда он их дел.

Копы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В тренде Масштабные пожары в Сибири: площадь огня выросла

"В ходе разговора с полицейскими водитель машины все время пытался уйти с места происшествия, на замечания патрульных не реагировал, хотя неоднократно был предупрежден о возможном применении мер принуждения, чтобы его остановить. Мужчина не прекратил свои попытки покинуть место происшествия и попытался убежать. Инспекторы его догнали и задержали. Во время задержания 32-летний гражданин сопротивлялся и нанес патрульном телесные повреждения", - уточнили в патрульной полиции.

На водителя полицейские составили протокол по ст. 124 (совершение ДТП без пострадавших), ч.2 ст.130 (повторное на протяжении года управление в состоянии опьянения) и ст. 185 (невыполнение законных требований полицейского) КоАП, кроме этого вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом) КоАП.

Напомним, в Кропивницком легковушка не пропустила автомобиль "скорой" на перекрестке и врезалась в него. От удара машина медиков перевернулась, а потом ее еще протянуло несколько метров по дороге.

Также на Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги. В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама