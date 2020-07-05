В Киеве автомобиль водоканала, приехав на вызов, провалился в яму

В Киеве автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения по адресу проспект Свободы, 5.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" на страничке в Facebook.

"Грузовик водоканала приехал для устранения проблемы с холодной водой, но начать пришлось с другой проблемы – вытянуть свой грузовик из ямы, в которую он провалился возле люка", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле здания, буквально провалился под землю. Инцидент произошел на улице Зои Гайдай, 5. Автомобиль стоял на плитах, которые внезапно провалились. В итоге задняя часть машины оказалась в огромной яме.

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А в Ровенской области полицейские подали в суд на местное управление автодора. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитное – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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