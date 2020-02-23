В Киеве BMW вылетел на остановку с людьми: подробности ДТП и видео

Очевидцы говорят, что один из водителей был в нетрезвом состоянии

Недавно в Киеве две машины полетели в ресторан. А сегодня ночью в столице от столкновения двух иномарок едва не пострадали люди, которые находились на остановке: один из автомобилей отбросило прямо на тротуар.

Об этом сообщает "Информатор".

Свидетели аварии рассказали, что BMW ехал по бульвару Перова по направлению в сторону Дарницы, но в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил и столкнулся с ним. В результате удара BMW улетел в остановку, где стояли люди. Они быстро сориентировались и, к счастью, не пострадали. Увы, оба водителя получили травмы, предварительно, ног. Их госпитализировали.

Также очевидцы сообщили, что водитель BMW находился в состоянии, похожем на алкогольное или наркотическое опьянение, и несся он на большой скорости. Сам же водитель отказался по этому поводу что-либо комментировать.

Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей.

Как сообщали новости "Сегодня", на столичных дорогах за год произошла почти 41 тысяча ДТП. В патрульной полиции говорят, что основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. Нередко водители нарушаю ПДД из-за того, что отвлекаются от управления на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

Кроме того, депутаты собираются ужесточить штрафы и для пешеходов, поскольку не редко они также становятся виновниками аварий. Зарегистрированный в парламенте законопроект предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но также для велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиков животных.

Пешеходы действительно часто пренебрегают своим здоровьем – перебегают дороги в неположенных местах, не носят светоотражающие элементы ночью. О том, как защитить себя на дороге, смотрите в нашем сюжете:

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