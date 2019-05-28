Убийца девушки, который скрывался в Украине, до сих пор не выдан Польше

По польским законам, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

Фото: npu.gov.ua.

В ноябре 2018 года в результате эффективного сотрудничества полиции Украины, Польши и Грузии украинские оперативники за сутки разыскали и задержали подозреваемого. Мужчина разыскивался польскими коллегами за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины. Однако и сейчас задержанному не вынесен приговор – он до сих пор не экстрадирован в Польшу. Судебное заседание по решению о его выдаче состоится завтра.

Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и офицера связи полиции Республики Польша Павла Добоша.

В октябре 2018 в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого – гражданина Грузии – и выяснили, что он выехал на территорию Украины.

По словам Аброськина, оперативное задержание разыскиваемого преступника стало результатом тесного сотрудничества полицейских Украины, Польши и Грузии.

"Это еще раз доказывает, что в борьбе с преступностью у полицейских не должно быть никаких барьеров. А преступники должны понимать, что совершить преступление в одной стране и избежать ответственности в другой – им не удастся", – отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Офицер связи полиции Республики Польша Павел Добош подчеркнул, что убийство женщины всколыхнуло польскую общественность и вызвало резонанс своей жестокостью.

"За сутки украинские оперативники смогли установить, где находится разыскиваемый, и задержали его. Это очень важно. И только подчеркивает великолепное сотрудничество правоохранительных органов Польши и Украины. Это позволяет убедить граждан обеих стран, что любое преступление будет расследовано. Но потом медленно сработала судебная система. Нужно понимать сегодняшние реалии и тот факт, как быстро преступники передвигаются по Европе, а здесь приходится ждать такие длинные сроки", – сказал Павел Добош.

Так, в декабре 2018 судом Киева задержанному подозреваемому был избран экстрадиционный арест. В марте 2019 Генеральная прокуратура Украины вынесла постановление о выдаче задержанного гражданина Грузии в Республику Польша.

Однако адвокат подозреваемого обжалует решение прокуратуры о его выдаче польской стороне.

Завтра, 29 мая, в Киеве суд будет рассматривать апелляцию относительно предыдущего решения об отмене экстрадиции.

"По польским законам подозреваемому в жестком убийстве и издевательстве грозит пожизненное лишение свободы. И для нас, и для польских коллег очень важно, чтобы он не избежал ответственности за содеянное", – отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области убили известного мецената Михаила Петрива вместе с женой. После чего подожгли дом семьи.

Как сообщалось, в Николаевской области убили пожилую семью зажиточных фермеров.

Также мы сообщали об убийстве полицейского начальника в Барышевке под Киевом.





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