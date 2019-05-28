В Коломые убит известный адвокат с женой – СМИ
Преступники подожгли дом семьи
В Коломые Ивано-Франковской области убили известного мецената Михаила Петрива вместе с женой. После чего подожгли дом семьи.
Об этом пишет сайт Дзеркало медіа.
Сообщение к пожарным поступило вчера в 19:50. По неподтвержденной информации, у известного местного мецената и адвоката Михаила Петрива с женой обнаружили огнестрельные ранения, а их дом на улице Пушкина, подожгли.
Их детей во время трагедии дома не было, отмечает издание.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.
Как сообщалось, в Николаевской области убили пожилую семью зажиточных фермеров.
Также мы сообщали об убийстве полицейского начальника в Барышевке под Киевом.
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