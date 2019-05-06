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Убийство полицейского под Киевом: стали известны подробности розыска преступников

6 мая, 11:49

В полиции сообщили о первых результатах спецоперации "Сирена", объявленной после преступления

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Правоохранители остановили машину с оружием в Барышевке в ходе специальной полицейской операции "Сирена", которая была объявлена после убийства заместителя начальника Барышевского отделения полиции

"В 22:00 группа реагирования патрульной полиции во время отработки специальной полицейской операции остановила автомобиль ВАЗ-2104 в пгт Барышевка. Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который вел авто без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир-черкасчанин", - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля обнаружили два пистолета Макарова с глушителями, пистолет и патроны. Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику полиции.

Сейчас сотрудники полиции проверяют жителей Черкасс на причастность к совершению преступлений с использованием оружия. Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, второй - за незаконное хранение наркотиков. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также во время операции "Сирена" возле Киева полицейские остановили автомобиль Chery, в салоне которого обнаружены и изъяты 11 пакетов вещества, похожего на амфетамин, металлический кастет и пистолет. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что в Барышевке ранее произошла стрельба у кафе на улице Киевский шлях, 46а, жертвой которой стал заместитель начальника местного отделения полиции. Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. При этом убийство полицейского правоохранители связывают с его служебной деятельностью.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.


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Тег убийство, сирена, Барышевка

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