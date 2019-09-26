В Киеве будут судить директора строительства, где погиб работник

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Происшествие случилось в июне 2018 года на строительстве многофункционального комплекса по ул. Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы. Выполняя монтажные работы по устройству системы вентиляции, работник упал с высоты 12-го этажа в вентиляционную шахту, в результате чего получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался", – говорится в сообщении.

Установлено, что директор подрядной организации, которая выполняла указанные работы, нарушая действующее законодательство об охране труда, не обеспечил проведения с работниками необходимого инструктажа и противоправно допустил их к выполнению работ. Как следствие, работник, не будучи осведомленным о правилах безопасности, погиб.

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Сейчас директору и двум лицам, на которых возложена обязанность обеспечивать правила безопасности во время выполнения работ на данном предприятии, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительные акты в отношении подозреваемых будут направлены в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.

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