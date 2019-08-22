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В Киеве будут судить коммунальщика, растратившего более двух миллионов гривен

22 августа, 13:24

Директор коммунального предприятия подписывал договоры с фейковыми компаниями

/ Фото: Pixabay

В Киеве будут судить директора коммунального предприятия, который составлял договоры об оказании юридических услуг с фейковыми компаниями, а деньги присваивал себе. Таким образом он растратил более двух миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Сотрудники полиции установили, что 55-летний директор одного из коммунальных предприятий в Оболонском районе Киева совершил растрату имущества на сумму более двух миллионов гривен. Злоумышленник заключал договоры с фиктивными компаниями на оказание услуг. Мужчина на бумагах оплачивал услуги юридических фирм для отстаивания интересов коммунального предприятия в судах столицы. Фактически использовал деньги в собственных целях", - говорится в сообщении. 

Следователи установили, что было 16 таких фактов перечисления средств: это подтверждают выписки из банковских платежных поручений. Общая сумма убытков составляет более 2,25 млн гривен.

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На данный момент расследование уголовных производств по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины завершено. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запрет занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Материалы дела направлены в Оболонский суд города Киева.

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Напомним, что должностные лица Васильковской райгосадминистрации присвоили 70 миллионов гривен.

Кроме того, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер ГУ Госпродпотребслужбы.

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Киев растрата чиновник

Источник: Сегодня

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