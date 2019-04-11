В Киеве будут судить мошенника, который обманул людей на 11 млн гривен
Аферист козырял дорогими авто, роскошным образом жизни и связями в банковской сфере
В Киеве будут судить 42-летнего мошенника, который под видом финансового советника обманул людей на 11 млн гривен, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В течение 2009 – 2016 годов злоумышленник, который ранее уже привлекался к ответственности за мошенничество, пользуясь доверием потерпевших, завладевал их средствами под предлогами инвестирования в бизнес, заработка на колебаниях курса валют, приобретения недвижимого имущества по ценам ниже рыночных", - говорится в сообщении.
Также он незаконно завладел машинами еще одного гражданина, введя его в заблуждение относительно возможности их реализации по ценам выше рыночных, что не соответствовало действительности.
Всего мошенник завладел деньгами троих пострадавших на общую сумму 9,6 млн грн и двумя транспортными средствами еще одного на сумму 1,35 млн грн.
Чтобы произвести впечатление на потерпевших, аферист щеголял дорогими авто, роскошным образом жизни и связями в банковской сфере.
"Долгое время злоумышленник скрывался под правосудия, однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий был задержан и сейчас находится под стражей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 УК Украины. За совершенные уголовные преступления обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – уточнили в прокуратуре.
Также сообщается, что прокуратура направила в Киево-Святошинский районный суд области обвинительный акт в отношении мошенника.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.
Также мы писали, что в Днепре полицейские разоблачили и задержали мошенника, который зарабатывал на сопереживании. Прикрываясь волонтерством, мужчина собирал деньги якобы на лечение онкобольного малыша. Создав объявление о сборе средств, любитель легкой наживы успел собрать порядка 500 000 грн.
"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:
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