В Киеве будут судить мужчину, пытавшегося убить бездомную собаку
Злоумышленник признался в содеянном, ему грозит арест до шести месяцев
В столице будут судить мужчину, который избил до полусмерти бездомную собаку, сообщает Национальная полиция в Киеве. С заявлением к правоохранителям полицию обратился местный житель.
Неизвестный поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля. Он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а затем, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места происшествия.
"Мы опросили свидетелей происшествия и установили личность правонарушителя, которого впоследствии задержали. Им оказался 41-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор его родителей и напали на домашнюю птицу", – рассказал в.и.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.
"Кстати, благодаря неравнодушным людям и собранным средствам животное прооперировали. Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию", - добавил Пасичник.
Досудебное следствие завершено, материалы по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины направлены в суд для избрания злоумышленнику наказания. Ему грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
Напомним, что в Харькове мужчина на глазах у детей забил до смерти собаку.Кроме того, злоумышленник побил пенсионерку, которая выгуливала пуделя.
Также мужчину из Харьковской области отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.
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