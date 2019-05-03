В Киеве будут судить "оборотней в погонах", получивших 50 тысяч долларов взятки

Дело будет рассматривать Шевченковчкий райсуд

Фото: Facebook Лариса Сарган.

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 3 мая, направило в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении трех сотрудников столичного главка Нацполиции, которые подозреваются в получении 50 тысяч долларов взятки, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Речь идет о двух следователях следственного отдела Подольского управления полиции в ГУНП в г. Киеве и оперуполномоченном Управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве. Действия всех лиц квалифицированы по ч.4. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что с конца сентября прошлого года обвиняемые требовали 50 тысяч долларов от гражданина, который был в статусе подозреваемого в расследуемом ними уголовном производстве по факту сбыта прекурсоров. В противном случае они угрожали "совершить действия, связанные с ограничением прав, свобод и законных интересов подозреваемого".

Злоумышленников задержали в октябре 2018 года за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. При этом было установлено, что "оборотни в погонах" получили взятку, что является более тяжким преступлением. Соответственно, дело переквалифицировали. В марте расследование было завершено и стороне защиты открыли материалы уголовного производства.

Подробнее об обстоятельствах резонансного дела смотрите в сюжете:

Также напомним, что в Киевской области при получении пяти тысяч долларов взятки полиция задержала депутата областного совета.

Ранее сообщалось, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований.

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