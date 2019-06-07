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В Киеве будут судить парня, который наврал полиции о нападении на него

7 июня, 15:10

Парень заявил в полицию о том, что на него напала группа лиц и отобрала деньги с телефоном

Фото: Pixabay

В Киеве будут судить 22-летнего парня за заведомо ложное сообщение о совершении в отношении него тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, парень сообщил в полицию о разбойном нападении на него группы лиц, которые под угрозой применения ножа отобрали у него мобильный и четыре тысячи гривен. По результатам сообщения было начато досудебное расследование по ч.2 ст.187 УК Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что разбойного нападения не было, а обстоятельства его совершения были придуманы молодым человеком. В дальнейшем он пояснил, что средства он передал добровольно с целью покупки иностранной валюты, однако, по его словам, получил взамен поддельные доллары США. При этом следователям поддельные купюры парень так и не предъявил", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту мошеннических действий, совершенных в отношении молодого человека, однако за ложное сообщение о тяжком преступлении и ложные показания ему самому теперь грозит уголовная ответственность, степень которой определит суд. Дело будет рассматривать Оболонский райсуд.

Напомним, ранее столичная полиция разоблачила в Киеве группу мошенников-"экстрасенсов".Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.


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Тег Киев, суд, разбой, мошенничество

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