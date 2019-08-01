В Киеве будут судить работницу почты, которая присваивала чужие подарки

Киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение чужих подарков. Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.
"Происшествие произошло в конце 2018 года, когда один из сетевых магазинов косметики и парфюмерии перед новогодними праздниками выслал подарочные сертификаты своим клиентам. Однако поздравления так и не дошли до адресатов, а в Оболонское управление полиции обратились представители магазина с претензиями к почтовому отделению, сотрудники которого предоставляли услуги по пересылке писем", - говорится в сообщении.
Злоумышленницей оказалась 59-летняя работница почты, которая при фасовке вытащила из 22 писем подарочные сертификаты на общую сумму 6900 грн, а впоследствии обменяла их на косметику и духи. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.
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