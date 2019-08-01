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В Киеве будут судить работницу почты, которая присваивала чужие подарки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-08-01T14:22:00+03:00 Происшествия Женщине грозит до четырех лет лишения свободы

Киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение чужих подарков. Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

"Происшествие произошло в конце 2018 года, когда один из сетевых магазинов косметики и парфюмерии перед новогодними праздниками выслал подарочные сертификаты своим клиентам. Однако поздравления так и не дошли до адресатов, а в Оболонское управление полиции обратились представители магазина с претензиями к почтовому отделению, сотрудники которого предоставляли услуги по пересылке писем", - говорится в сообщении.

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Злоумышленницей оказалась 59-летняя работница почты, которая при фасовке вытащила из 22 писем подарочные сертификаты на общую сумму 6900 грн, а впоследствии обменяла их на косметику и духи. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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