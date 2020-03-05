В Киеве буйного мужчину, который разгромил подъезд, остановил спецназ

В Киеве один из подъездов дома на бульваре Леси Украинки, 28а зашел буйный мужчина и принялся громить все на своем пути.
Об этом пишет Информатор.
При этом он сказал, что у него есть граната, и он собирается ее взорвать.
На место вызвали патрульную полицию, спецназ КОРД и психолога.
Мужчина в неадекватном состоянии оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного. На одной из дверей он нарисовал сердце пенной для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы.
По приезду спецназа правоохранители оградили часть двора, а потом задержали мужчину.
По предварительной информации, задержанный – родом с западных областей страны и находился в Киеве на заработках.
В инциденте обошлось без пострадавших, хулигана увезли силовики.
Напомним, что ранее в Киеве полицейские обезвредили неадекватного мужчину, который начал крушить свою квартиру и устроит поджог. Мужчина заблокировался в квартире и вел себя странно.
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