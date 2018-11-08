В Днепре буйный парень бросался на людей с ножом

Свое поведение и опьянение он объяснил проблемами в личной жизни

В Днепре буйный парень подшофе нападал с ножом на прохожих. ЧП произошло в ночь на четверг 8 ноября.

"Около полуночи от граждан поступило сообщение, что на остановке по проспекту Гагарина недалеко от Транспортного университета неизвестный бросается с ножом на прохожих и повредил стекло троллейбуса. Патрульные сразу прибыли на вызов. На остановке они обнаружили и задержали парня в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно и путался в ответах", — рассказывают в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

При себе у парня был нож и бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое. Свое поведение и опьянение он объяснил проблемами в личной жизни. Молодого человека задержали и доставили в Соборное отделение полиции.

Ранее мы писали, что в Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством. 36-летнюю женщину приговорили к семи годам тюрьмы.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который ножом ранил 12-летнего племянника. Об этом сообщили в ГУНП полиции области. Инцидент произошел 6 ноября в селе Троицкое в Беляевском районе. Как выяснилось, мужчина со своей сестрой были в гостях у общих знакомых, когда между ними возник конфликт. После ссоры он, в нетрезвом состоянии, пошел к дому сестры, где и встретил племянника. Злоумышленник полоснул ножом по шее ребенка, после чего забросил орудие преступления на крышу дома и бежал в соседнее село.

А в Харьковской области 14-летний парень из города Лозовая получил ножевое ранение во время ссоры с 31-летним безработным мужчиной.