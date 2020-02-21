В Киеве неадекватный мужчина громил квартиру и поджигал мебель (фото)

В Киеве полицейские обезвредили неадекватного мужчину, который начал крушить свою квартиру и устроит поджог, сообщает Патрульная служба.

Правоохранителей 20 февраля, около 20 часов, вызвала взволнованная женщина. Она рассказала, что ее сын ведет себя агрессивно, кричит непонятные слова. Киевлянка просила помощи, поскольку волновалась за свою и его жизнь.

На месте выяснилось, что мужчина заблокировался в квартире и вел себя странно.

"Гражданин постоянно кричал и угрожал убить себя, и тех, кто приблизится. Патрульные пытались наладиться общения с мужчиной, но тот на контакт не шел. Вдруг он поджег входную дверь изнутри, а едкий дым начал заполнять этаж", – рассказали в Патрульной службе.

Поскольку поведение мужчины была непредсказуемым и существовала реальная угроза жизни и здоровью не только его, но и остальных жителей дома, патрульные приняли решение проникнуть в квартиру и задержать мужчину. Чтобы киевлянин своими действиями не нанес вреда себе и окружающим, к нему были применены специальные средства.

Также на место происшествия патрульные вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину.

Ранее, в январе 2020 года, в Броварах спасатели сняли с крыши мужчину в неадекватном состоянии и его трехлетнего ребенка.

"Мужчина, 1985 года рождения, под действием неизвестных веществ вылез на крышу двухэтажного дома вместе с ребенком, 2016 рождения. Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", - рассказали в полиции.

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