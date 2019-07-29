/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T10:51:00+03:00 Происшествия Всех пострадавших госпитализировали в больницу

В Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.

В итоге из Chevrolet госпитализировали три человека, а из Mitsubishi – одного. В паблике уточняется, что Chevrolet ехал на "зимней резине", а водитель второго авто не уступил ему дорогу на повороте.

Ранее сообщалось, что в Болгарии произошла дорожная авария, в результате которой погибла 35-летняя украинка и еще три человека пострадали.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с девятилетним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро "Лукьяновская". Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро "Дорогожичи". Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.

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