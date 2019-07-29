В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео)

В Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.
В итоге из Chevrolet госпитализировали три человека, а из Mitsubishi – одного. В паблике уточняется, что Chevrolet ехал на "зимней резине", а водитель второго авто не уступил ему дорогу на повороте.
Ранее сообщалось, что в Болгарии произошла дорожная авария, в результате которой погибла 35-летняя украинка и еще три человека пострадали.
Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих. Как рассказал водитель Volkswagen Jetta, он с девятилетним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе движения по улице Ильенко в сторону станции метро "Лукьяновская". Nissan Patrol ехал в крайней правой полосе по этой же улице, но в сторону станции метро "Дорогожичи". Но внезапно Nissan решил повернуть на улицу Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника, и Nissan врезался в легковушку и откинул ее к обочине.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк