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Депутаты из Киевской области попали в смертельное ДТП в Болгарии

26 июля, 17:01

В результате аварии одна украинка погибла

Фото: golos.ua
Фото: golos.ua.

В Болгарии, где в прошлом месяце задержали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта, произошла дорожная авария, в результате которой погибла 35-летняя украинка и еще три человека пострадали.

На трассе Бургас-Варна столкнулись две легковушки. По данным местной полиции, украинцы пытались обогнать автобус на опасном участке дороги и не успели среагировать на появление встречного автомобиля.

По данным информагентства УНН, в аварию попали два депутата совета села Гора Киевской области.

Напомним, ранее недалеко от болгарской столицы в Искырском ущелье перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли 18 человек, еще 27 получили ранения. Из-за плохой видимости и сильного дождя автобус, в котором находились пенсионеры, столкнулся с тремя легковыми автомобилями, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров.

А в феврале этого года из-за густого тумана на северо-западе Болгарии столкнулись более 25 машин – легковушек, автобусов и грузовиков. В результате случившегося один человек погиб – водитель вышел из своего автомобиля и пытался предотвратить столкновение остальных транспортных средств, когда его сбила другая машина.

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Тег ДТП, Болгария, украинцы за границей, дорожное происшествие

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