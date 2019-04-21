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В Киеве Chevrolet врезался в отбойник и чуть не слетел с моста: есть пострадавшие

Сегодня, 13:36

В результате удара о металлическое ограждение в салоне автомобиля зажало водителя и двоих пассажиров

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Серьезное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 21 апреля, в районе рынка "Колибрис" на столичной Борщаговке. В результате инцидента пострадали три человека.

Автомобиль Chevrolet двигался по проспекту Курбаса в направлении Окружной дороги. По непонятным причинам водитель на перекрестке с круговым движением поехал прямо, зацепив немного бордюр, и влетел в отбойник на полном ходу. При этом на асфальте нет тормозного пути.

В результате удара в салоне автомобиля зажало водителя и двоих пассажиров. По словам очевидцев, была угроза возгорания автомобиля. На место вызвали спасателей, которые разрезали стойки автомобиля и вытащили людей, передав их медикам.

Одной из пострадавших, кроме травм, вырвало большой клок волос. Полиция устанавливает причины, по которым водитель потерял управление авто и влетел в отбойник. 

Ранее сообщалось, что жена народного депутата от фракции Радикальной партии Ляшко Игоря Мосийчука попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице.

Также мы писали, что в Киевевнедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119 и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег Киев, ДТП, борщаговка, chevrolet

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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