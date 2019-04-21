Жена "радикала" Мосийчука попала в ДТП

Полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство

Фото: Игорь Мосийчук/Facebook.

Жена народного депутата от фракции Радикальная партия Ляшко Игорь Мосийчук попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера, в результате чего его водитель оказался в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам нардеп.

"Вчера по дороге домой моя жена попала в ДТП. Водитель скутера врезался в автомобиль, за рулем которого находилась Влада. Скутерист получил средней тяжести повреждения и находится в больнице", – написал он.

Мосийчук утверждает, что его жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы.

"В крови наркотических и алкогольных веществ не обнаружено. Национальная полиция по факту ДТП возбудила уголовное производство и проводит расследование", – отметил депутат.

Ранее на Окружной дороге в Киеве автомобиль нардепа Сергея Лещенко протаранил грузовик. В результате столкновения грузовик вылетел на обочину и перевернулся, авто нардепа получило сильные повреждения.

Напомним, недавно в ДТП попал и народный депутат Владимир Парасюк. Как он сам рассказывал, в центре Львова на парковке он не разминулся с другой машиной и попал в неприятную ситуацию. Он даже показывал последствия аварии, выставив фот в соцсети.

Также мы писали, что не менее десяти человек каждый день гибнет в результате ДТП в Украине – это один из худших показателей в Европе. С начала года произошло более 122 тысячи аварий, в которых погибли 2651 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за превышения скорости, вождения в нетрезвом состоянии и несоблюдении дистанции. Но чаще всего водители гибнут в ДТП из-за непристегнутого ремня.

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