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В Киеве водитель внедорожника устроил масштабное ДТП с пострадавшими и сбежал

Сегодня, 09:41

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями

Фото: Информатор
В Киеве водитель внедорожника устроил масштабное ДТП с пострадавшими и сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c79/235/5c9c792357719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c79/235/5c9c792357719.jpg Происшествия Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями

Внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119 в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 28 марта.

По данным "Информатор", BMW на большой скорости ехал по проспекту в сторону Демеевской площади, однако выехал на встречу, въехал в такси Chevrolet Lacetti, а также столкнулся с Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia. 

От удара машина Daewoo загорелась. В результате аварии пострадали пассажирка такси и парень из загоревшейся машины. Медики увезли их в больницу. Все машины, кроме Mitsubishi Lancer, серьезно повреждены. При этом виновник ДТП и пассажиры его машины сбежали с места аварии.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло около полуночи на Бориспольской трассе по направлению в сторону Киева.

Также мы писали, что в Киеве в машину 28-летней женщины на полной скорости въехал лихач, которого преследовали патрульные полицейские.

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Тег Киев, авария, ДТП, лобановского

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