В Киеве водитель внедорожника устроил масштабное ДТП с пострадавшими и сбежал
Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями
Внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119 в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.
Инцидент произошел вечером 28 марта.
По данным "Информатор", BMW на большой скорости ехал по проспекту в сторону Демеевской площади, однако выехал на встречу, въехал в такси Chevrolet Lacetti, а также столкнулся с Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia.
От удара машина Daewoo загорелась. В результате аварии пострадали пассажирка такси и парень из загоревшейся машины. Медики увезли их в больницу. Все машины, кроме Mitsubishi Lancer, серьезно повреждены. При этом виновник ДТП и пассажиры его машины сбежали с места аварии.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло около полуночи на Бориспольской трассе по направлению в сторону Киева.
Также мы писали, что в Киеве в машину 28-летней женщины на полной скорости въехал лихач, которого преследовали патрульные полицейские.
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