В Киеве дали пожизненный срок мужчине за убийство военного

Также преступник ради наживы ранил таксиста

Фото: Pixabay

Злоумышленник, который ради наживы ранил таксиста и убил военнослужащего, будет отбывать наказание в виде пожизненного срока заключения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы. Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего, схватив мобильный телефон потерпевшего, убежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места совершения предыдущего преступления. Злоумышленник нанес офицеру несовместимые с жизнью ножевые ранения", - напомнили в прокуратуре.

Позднее подозреваемого удалось установить и задержать.

"Решением Дарницкого районного суда г. Киева злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью. Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого и обвиняемый подали апелляционные жалобы. Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрания меры наказания, не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлены ​​без удовлетворения", – уточнили в прокуратуре.

Таким образом, убийца будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

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