Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани

Сегодня, 14:36

Одним из нападавших оказался житель Кривого Рога, ранее судимый за разбой

Фото: Нацполиция
В Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ca/38c/5c98ca38cdb07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ca/38c/5c98ca38cdb07.jpg Происшествия Одним из нападавших оказался житель Кривого Рога, ранее судимый за разбой

Столичные сыщики задержали злоумышленника, который ограбил семью предпринимателей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции сообщили, что к ним за помощью обратилась киевлянка, которая рассказала, что неизвестные напали на ее семью и ограбили.

"Заявитель – владелица бани, которая находится на территории ее двора. В тот вечер она ждала клиентов. Когда трое молодых людей пришли, потерпевшая хотела провести их в помещение бани, однако те напали на нее и затащили в дом. Там они схватили мужа и сына пострадавшей и привязали всех трех к стульям клейкой лентой", – говорится в сообщении.

Преступники требовали отдать им деньги. В конце-концов женщина указала им на местонахождение ключа от сейфа, в котором были золотые изделия и деньги на сумму 60 тыс. гривен. Забрав ценные вещи грабители скрылись.

Личность одного из фигурантов нападения была оперативно установлена. Ним оказался 49-летний криворожанин с криминальной историей: мужчина 13 лет провел за решеткой за разбой. В итоге полицейские задержали его в Кривом Роге, ему объявили о подозрении по  ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей по решению суда. 

На данный момент другие участники нападения устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ограбление, нападение, баня

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на Нивках толпа подростков избила школьника

Сегодня, 14:10

Ребенок нес гитару за спиной, которую разбили малолетние злоумышленники

"Укрзализныця" получила новые вагоны: опубликованы фото

Сегодня, 14:06

В купе есть умывальники, а в самом вагоне – душ

Кот-дебошир разгромил магазин в Киеве

Сегодня, 13:46

Сотрудники магазина не смогли самостоятельно поймать кота и обратились к спасателям

В Киеве Mazda насмерть сбила парня на пешеходном переходе

Сегодня, 13:19

Молодой человек переходил улицу Электриков на Подоле, когда на него наехал автомобиль

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"

Умер актер из фильма «Девчата»

6 привычек, которые программируют на бедность
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой