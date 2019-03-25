В Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани
Одним из нападавших оказался житель Кривого Рога, ранее судимый за разбой
Столичные сыщики задержали злоумышленника, который ограбил семью предпринимателей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
В полиции сообщили, что к ним за помощью обратилась киевлянка, которая рассказала, что неизвестные напали на ее семью и ограбили.
"Заявитель – владелица бани, которая находится на территории ее двора. В тот вечер она ждала клиентов. Когда трое молодых людей пришли, потерпевшая хотела провести их в помещение бани, однако те напали на нее и затащили в дом. Там они схватили мужа и сына пострадавшей и привязали всех трех к стульям клейкой лентой", – говорится в сообщении.
Преступники требовали отдать им деньги. В конце-концов женщина указала им на местонахождение ключа от сейфа, в котором были золотые изделия и деньги на сумму 60 тыс. гривен. Забрав ценные вещи грабители скрылись.
Личность одного из фигурантов нападения была оперативно установлена. Ним оказался 49-летний криворожанин с криминальной историей: мужчина 13 лет провел за решеткой за разбой. В итоге полицейские задержали его в Кривом Роге, ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей по решению суда.
На данный момент другие участники нападения устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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