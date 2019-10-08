В Киеве дети вызвали копов из-за мужчины, который выгнал их с детской площадки

Мужчина вел себя странно и у него нашли шприцы

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве дети вызвали патрульных на мужчину, который выгнал их с детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Пятого октября, около 16 часов, патрульные получили вызов, что на проспекте Свободы неизвестный мужчина выгнал нескольких детей в возрасте 10-14 лет с детской площадки. Один из мальчиков вспомнил алгоритм действий в таких ситуациях и сразу вызвал патрульных. Заявитель также сообщил полицейским, что у мужчины были при себе неизвестные вещества и шприц", – говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, патрульные сразу обнаружили мужчину, похожего по описанию детей. Поведение мужчины показалась полицейским подозрительным, поэтому они провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у мужчины, вероятно, наркотические вещества.

Фото: патрульная полиция Киева

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

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