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В Киеве двое мужчин пытались украсть из больницы кислородное оборудование

13 апреля, 13:14

Наталья Руда

Инцидент произошел прямо в центре города

В центре Киева сотрудники муниципальной охраны поймали двух мужчин, которые пытались украсть медное кислородное оборудование на территории городской клинической больницы №17.

"Карантин? Не для воров! На территории 17-ой больницы двое ломали медное кислородное оборудование. Оборудование, которое должно спасать человеческие жизни! Задержаны с поличным муниципальной охраной", – говорится в сообщении.

На место вызвали следователей. Оба задержанных уже имели проблемы с законом. Один находился в активном розыске.

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Напомним, что мошенники в Украине разрабатывают "карантинные" схемы – обворовывают квартиры, предлагают так называемые лекарства против коронавируса и продают сомнительные препараты для укрепления иммунитета. Чего только не придумывают мошенники в период карантина. Новости "Сегодня" собрали самые распространенные схемы злоумышленников и выяснили, как уберечься.

Ранее новости "Сегодня" писали о новой схеме аферистов, по которой пенсионерам обещают деньги. Мошенники рассылают пенсионерам смс-сообщения о якобы поступлении на их счет карантинных 1000 гривен.

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Киев воровство задержание

Источник: Сегодня

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