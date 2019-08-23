В Киеве двое мужчин устроили драку прямо на проезжей части (видео)

На Французском квартале в Киеве в пятницу, 23 августа, двое мужчин подрались прямо на проезжей части, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

При этом "разборки" спровоцировали ДТП.

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"Утром иду себе мимо по Французскому кварталу и вижу, как два мужика дерутся строительными палками какими-то. Ну, не в шутку, а именно дерутся. В это время на заднем фоне машина начинает катиться вниз. Как оказалось, одного из них. Он пытается ее догнать и падает, а она врезается в другое авто впереди.

Закончилось тем, что он залез на пассажирское сидение и непонятно зачем, притворился пассажиром", – говорится в сообщении паблика.

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Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома на Днепровской Набережной, 19А 59-летняя женщина за рулем авто, двигаясь задним ходом, сбила женщину с девятилетним ребенком. Автомобилистку задержали, ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору. От удара авто превратилось в груду металла, самые сильные повреждения пришлись на заднюю часть машины.

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