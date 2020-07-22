В Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем: подробности

В Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Вчера около 17:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Нижнеюрковской госпитализирована двухлетняя девочка с острым алкогольным отравлением. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора ювенальной превенции. Правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещение, в котором проживает малолетняя", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мама девочки вместе с соседями на кухне общежития употребляла алкоголь, а маленькая дочь была рядом и выпила спиртное. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. После получения первой медицинской помощи девочке стало лучше.

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В отношении матери составлен протокол по ч.1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.

Напомним, в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном.

Также в Харькове прохожие вызвали скорую пьяному подростку.

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