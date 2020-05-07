В Харькове прохожие вызвали скорую очень пьяному ребенку (фото и видео)

В Индустриальном районе Харькова прохожие заметили на улице подростка, который лежал на траве, корчась от боли – ему вызвали скорую, врачи которой доставили ребенка в реанимацию.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, 14-летний мальчик корчился от боли и не мог пошевелиться.

Инцидент произошел в начале мая, и, по словам очевидцев, вызывавших медиков, возле подростка было двое его друзей, которые резко встали, увидев прохожих. Третий ребенок даже после этого продолжал молча лежать.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи прочистили мальчику желудок, а потом доставили его в реанимацию.

Пока остается непонятным, что именно произошло с ребенком. Друзья пострадавшего говорят, что они якобы съели по четыре шаурмы, после чего у них начал болеть живот.

В свою очередь автор видео, размещенного в сети, заявил, якобы мальчик был под "химией".

Между тем, в областном управлении Ювенальной превенции Нацполиции отметили, что копы ведут проверку, выясняя все обстоятельства происшествия. По результатам проверки родителям будет рекомендовано обратиться за помощью к врачам-наркологам и психологам.

Ребенок доставлен в больницу, сейчас состояние подростка удовлетворительно.

Напомним, что не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей. Так, 10-летнего мальчика и 15-летнего юношу заметил экипаж копов поздно вечером на 51-м километре трассы Киев – Чоп. Ребята шли по обочине в направлении Чопа. Дети объяснили патрульным, что "решили немного попутешествовать, а потом вернуться".

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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