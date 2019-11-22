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В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном: ребенок в коме

22 ноября, 12:22

Матери малышки теперь грозит до пяти лет лишение свободы

В Одессе мать не доглядела годовалую дочь – ребенок отравился метадоном. Девочка в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла в Суворовском районе города. Когда ребенка каретой "скорой" госпитализировали в больницу, несмотря на опасность, его мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что произошло с малышкой. Позже медики выяснили, что маленькая пациентка отравилась метадоном. После этого 33-летняя одесситка призналась, что принимает заместительную терапию и предположила, что дочь могла взять в рот что-то с ее лекарств.

За злостное невыполнение обязанностей матери грозит ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Но для того, чтобы привлечь ее к ответственности, копам придется разыскать женщину. После своего разоблачения горе-мать начала скрываться.

Сейчас врачи делают все для спасения ребенка. Состояние девочки до сих пор остается тяжелым.

Напомним, не так давно в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Две недели дети просидели в холодном доме.

Также мы сообщали, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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Одесса отравление ребенок полиция метадон горе-мать

Источник: Сегодня

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