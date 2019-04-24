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ФОТОФАКТ. В Киеве элитная иномарка сбила велосипедиста

Сегодня, 19:48

Выезжая со двора, водитель Bentley не заметил велокурьера

Фото: "Киев Оперативный"
Фото: "Киев Оперативный".

В Киеве на улице Большой Васильковской, 34, произошло ДТП с участием элитной иномарки и велосипеда, сообщает "Киев Оперативный".

Так, водитель автомобиля Bentley, выезжая со двора, не заметил велосипедиста, работающего в одной из курьерских служб столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, ДТП, велосипед, велосипедисты

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Источник:

Сегодня

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