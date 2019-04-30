В Киеве ежедневно похищают до 20 автомобилей: как уберечь машину от воров

Эксперты по безопасности советуют оставлять авто на паркингах, где есть охрана и видеокамеры

В столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

Досадная неожиданность ждала хореографа Влада Яму в Одессе, куда артиста пригласили в жюри детского танцевального фестиваля. У него сняли автомобильные зеркала.

"Возможно я кого-то оценил неправильно?", – шутит Влад Яма.

Впоследствии на капоте он увидел полиэтиленовый пакет, а в нем записку с номером мобильного. Позвонив, хореограф услышал сумму, за которую воры обещали вернуть украденные зеркала.

"Сначала было 500 долларов, потом 400, а потом 300, и так далее. Во время последнего разговора они уже предлагали отправить Новой почтой в Киев", – рассказывает Яма.

От этого сомнительного предложения Влад отказался и сам купил новые зеркала.

"Достаю свои вещи, а сумки с ноутбуком – нет", – рассказывает житель Киева Виталий Дячук.

Виталию машину не портили, но украли из багажника ноутбук, пока он был в супермаркете. Владелец считает, что грабители следили за ним на стоянке.

"Наверное кто-то проследил, что я кладу в багажник. И это была большая ошибка, надо было положить заранее. Сейчас я уже не оставляю ценные вещи", - признается мужчина.

Телефон, документы, сумка – это те вещи, которые прежде всего интересуют грабителей. Поэтому высходя из машины, непременно берите все с собой.

У торговых центров чаще всего крадут и сами машины. А еще – во дворах. Поэтому эксперт по безопасности Сергей Цыбульский советует оставлять авто на паркингах, где есть охрана и видеокамеры. Ведь мастерство воров увеличивается.

"Он может просто проследить, какая машина? С каким звуком она закроется? Откуда будет характерный звук. Будет ли дополнительный звук на капоте? Есть ли дополнительная блокировка? У него будет взгляд не примечательный, но полностью квалифицированный", – говорит Цыбульский.

Специально для "Сегодня" эксперт по защите автосистем Сергей Яремчук показывает, как просто обезопасить машину от воров. Это так называемый механический способ. Блокируешь рулевой вал – и машина не сможет поехать.

"Когда нам нужно заблокировать замок, мы вставляем ключ. Видите, руль спокойно вращается. Мы вставляем ключ, поворачиваем его. Запорный пин заходит внутрь блокирующей шайбы. И поворот руля у нас ограничен. Соответственно, ехать на автомобиле, у которого заблокирован руль – невозможно", – поясняет Сергей Яремчук.

Эксперты, которых опросили "Сегодня", признают: ни одна защитная система не спасет машину от угона на сто процентов. По данным полиции, самые популярные среди воров марки автомобилей – это Тойота, Мазда, Лексус, Ленд Ровер и Мерседес. Только в прошлом году в Украине похитили более 5000 автомобилей, а нашли – треть.

Напомним, в Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном Mercedes, пострадала 14-летняя девочка.

Также мы писали, что в Черкассах у прокурора украли автомобиль и оружие. В машине также находились банковские карты и мобильный телефон.

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