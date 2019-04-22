В Черкассах у прокурора украли автомобиль и оружие

В автомобиле также находились банковские карты и мобильный телефон

Фото: Pixabay

В Черкассах ночью угнали автомобиль, который принадлежит прокурору. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В автомобиле также находился травматический пистолет с разрешением на него, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на автомобиль, паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение работника прокуратуры, банковские карты и мобильный телефон.

Начато расследование.

Примечательно, что в тех же Черкассах несколькими днями ранее прокурора местной прокуратуры обокрали в общественном транспорте.

В городском маршрутном автобусе неустановленное лицо тайно похитило из сумки прокурора личные документы, среди которых и паспорт гражданина Украины. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст.357 УК Украины (похищение документов).

Напомним, в Днепре трое мужчин похитили 11 автомобилей. Угонщики нанесли автовладельцам материальный ущерб на миллион гривен. Кроме того, в ходе обыска домов двух фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили и изъяли 116 патронов, которые они хранили без законного разрешения.

А в Киеве из автосалона угнали четыре авто.

Ранее в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах у прокурора украли автомобиль и оружие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"