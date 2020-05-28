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В Киеве фура провалилась под асфальт из-за прорыва трубы

28 мая, 15:26

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

В "Киевводоканале" сообщили, что аварийная бригада приступит к ремонту после эвакуации авто

Фото: "Киевводоканал"

Фото: "Киевводоканал"

На улице Дегтяревской, 49 произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в которое попало колесо грузового автомобиля, сообщает "Киевводоканал".

"Вместе с ГСЧС мы уже работаем на месте аварии. После того, как автомобиль будет эвакуирован, мы начнем ремонт сети. На время работ водоснабжение жителей близлежащих домов прекращаться не будет, но движение транспорта по проезжей части будет ограничено", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 11 мая, в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Власти заявляли, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или в Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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ЖКХ водоснабжение киевводоканал провал ГСЧС ситуация

Источник: Сегодня

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