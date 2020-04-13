Киевляне из-за карантина перестали платить за коммуналку

В Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 13 апреля, мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что в городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина.

"У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца. Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", – сказал мэр.

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Кличко уточнил, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

Напомним, в счетах для киевлян за тепло и горячую воду за март по итогам первого квартала появилась дополнительная графа. Также в Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет".

Отметим, что на прошлой неделе в столице завершился отопительный сезон.

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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