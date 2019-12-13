В Киеве фура врезалась в маршрутку: видео с места ДТП

Фото: Kyiv Artyl

В Киеве в пятницу, 13 декабря, произошло очередное ДТП с маршруткой. Как сообщается в паблике "Kyiv Artyl" в Facebook, на улице Академика Заболотного недалеко от поворота на Новоселки фура врезалась в маршрутку.

Видео: ДТП kiev.ua

"ДТП в Киеве на Заболотного около светофора на Новоселки в сторону Одесской площади: грузовик догнал маршрутку. На месте скорая", – говорится в сообщении.

Фото: Kyiv Artyl

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Движение на участке ДТП усложнено.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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