В Киеве в смертельном ДТП столкнулись маршрутка и Toyota: подробности

От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево

Видео: Информатор

В Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, восемь пострадали.

Подробности сообщает Информатор.

Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. Судя по фотографиям, Toyota была "евробляхой".

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Правоохранители рассказали, что предварительно, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

В момент аварии в RAV4 было пятеро парней, а в микроавтобусе шесть-семь человек. От удара водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации они констатировали смерть. Еще троих человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Видео: Киев Оперативный

Полицейские отметили, Также пострадали и четыре пассажира маршрутки. В основном, все они пожилого возраста. К счастью, их травмы несерьезные. Водитель Mercedes тоже попал в больницу. Микроавтобус осуществлял развозку людей.

Известно, что погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали. На месте работало около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Ранее мы писали, что самая распространенная причина аварий с пострадавшими у нас в стране – превышение безопасной скорости.

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