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В Киеве главврача Института рака избили у подъезда дома (видео)

12 марта, 14:26

Наталья Руда

Онколог перенес операции

В Киеве вечером 11 марта двое неизвестных молодых людей напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко и избили его. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

"Около 22 часов на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками. Не думал, что в 21 веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю что некоторым реально припекает. При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять, кем и для чего это сделано", – написал Безносенко.

Он уточнил, что из-за ушибов головы и травм рук перенес операции.

Напомним, в прошлом году стало известно, что двое онкологов из Института рака продавали больным пациентам лекарства, которые должны выдаваться бесплатно. Новости "Сегодня" сообщали детали этого резонансного дела. Подробности смотрите в сюжете:

Также Министерство здравоохранения отстранило Елену Колесник от руководства Национальным институтом рака и анонсировало комплексную проверку учреждения.

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Киев национальный институт рака нападения

Источник: Сегодня

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