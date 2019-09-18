В Киеве онкологи продавали пациентам препараты, которые положено выдавать бесплатно

Прокуратура подозревает медиков в том, что они наживались на тяжелобольных пациентах

В Киеве задержали двух врачей-онкологов Национального института рака. Один из них – заведующий поликлиники.

Прокуратура подозревает медиков в том, что они наживались на тяжелобольных пациентах, выманивая у тех деньги.

По данным следствия, врачи продавали пациентам препараты, которые по закону должны предоставляться бесплатно. При этом якобы убеждали больных, что государство закупило мало лекарств, поэтому их не хватает. Как установили правоохранители, за один курс химиотерапии врачи брали от 1,5 тыс. до 80 тыс. грн. Прокуратуре известно о семи обворованных пациентах. Но пострадавших может быть больше.

Заведующий медучреждения, по данным следствия, подстрекал еще и других медиков участвовать схеме, и даже проводил для них инструктаж, как лучше требовать деньги.

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В доказательство правоохранители опубликовали эпизод из оперативного видео с "инструктажем".

"Мы хоть вроде и больница, но не совсем такое уже благотворительной заведение… Так что, ребята, смотрите – каждый больной должен какую-то пользу принести. Мы вам лекарств на 10 тысяч выписали, ну помогите немного государству", – так учит разговаривать с больными своих коллег один из зафиксированных на оперативном видео врачей.

Ранее столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего врача-анестезиолога, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями привели к длительной коме пациентки.

Напомним, что в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Ранее в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

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