ФОТОФАКТ. В Киеве голубь разгромил пенсионерке квартиру
Испугавшаяся птица сбрасывала с полок в квартире разные предметы
На столичных Липках голубь-дебошир устроил погром в квартире пожилой женщины. Об этом сообщается на странице киевской Службы спасения животных в Facebook.
"На улице Липской в квартиру к пенсионерке залетела неизвестная птица, которая, с ее слов, начала разрушать ей квартиру, и скидывать с полок предметы. Птица оказалась голубем", – говорится в сообщении.
Голубя успешно отпустили на свободу.
Ранее сообщалось, что уличный кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке.
Также в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.
Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
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