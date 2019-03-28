ФОТОФАКТ. В Киеве голубь разгромил пенсионерке квартиру

Испугавшаяся птица сбрасывала с полок в квартире разные предметы

Фото: киевская Служба спасения животных/Facebook.

В Киеве голубь разгромил пенсионерке квартиру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c7d/f97/5c9c7df97a187.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c7d/f97/5c9c7df97a187.jpg 2019-03-28T09:59:00+02:00 Происшествия Испугавшаяся птица сбрасывала с полок в квартире разные предметы

На столичных Липках голубь-дебошир устроил погром в квартире пожилой женщины. Об этом сообщается на странице киевской Службы спасения животных в Facebook.

"На улице Липской в квартиру к пенсионерке залетела неизвестная птица, которая, с ее слов, начала разрушать ей квартиру, и скидывать с полок предметы. Птица оказалась голубем", – говорится в сообщении.

Голубя успешно отпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что уличный кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке.

Также в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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