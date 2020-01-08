В Киеве горел храм "свидетелей Иеговы", есть пострадавший (фото)

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром в среду, 8 января, произошел пожар в трехэтажном здании на улице Пожарского, 64, в котором расположен храм "свидетелей Иеговы". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:55.

"По прибытию, пожарные установили, что горит крыша. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 – ликвидировать на общей площади 150 кв. м", – говорится в сообщении.

При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения,который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Его госпитализировали.

Также в ГСЧС отметили, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установления коленчатого подъемника.

К ликвидации пожара было привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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