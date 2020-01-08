В Киеве горел храм "свидетелей Иеговы", есть пострадавший (фото)

В Киеве утром в среду, 8 января, произошел пожар в трехэтажном здании на улице Пожарского, 64, в котором расположен храм "свидетелей Иеговы". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:55.
"По прибытию, пожарные установили, что горит крыша. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 – ликвидировать на общей площади 150 кв. м", – говорится в сообщении.
При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения,который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Его госпитализировали.
Также в ГСЧС отметили, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установления коленчатого подъемника.
К ликвидации пожара было привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк