В Киеве горел рынок на Троещине

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в ночь на среду, 27 ноября, произошел пожар на рынке на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В 2:28 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории рынка по ул. Оноре де Бальзака, 66 в Деснянском районе возник пожар. По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в одноэтажном торговом павильоне на площади 60 кв. м с последующим распространением на два рядом расположенных металлических павильона", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В 2:57 спасатели локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение пламени. В 3:05 пожар был ликвидирован.

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На месте пожара работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, ранее в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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